Москва14 маяВести.Американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.
В частности, лидеры США и Китая заявили, что Иран не должен обладать ядерным оружием.
Обе стороны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружиемговорится в сообщении
Также Трамп и Си Цзиньпин подчеркнули, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей.
Трамп прибыл в Пекин 13 мая и пробудет там до 15 мая. В четверг прошли его переговоры с Си Цзиньпином, которые американский лидер оценил как "превосходные".