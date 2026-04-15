Трамп заявил, что "навсегда" открывает Ормузский пролив для Китая и всего мира

Москва15 апр Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что "навсегда" открывает Ормузский пролив для Китая и всего остального мира.

Китай очень рад, что я окончательно открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира отметил американский лидер

По словам главы Белого дома, власти КНР согласились не отправлять оружие в Иран.

Президент Си крепко обнимет меня, когда я приеду туда (в Китай – ред.) добавил он

Трамп отметил, что США и Китай работают вместе "умело и очень слаженно", и это гораздо лучше, чем сражаться. Однако, как напомнил американский президент, миру не следует забывать, что Штаты умеют бороться "намного лучше, чем кто-либо другой".

Ранее сообщалось, что официальный визит президента США в Китай состоится 14 и 15 мая 2026 года.