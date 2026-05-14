Рубио заявил о схожести позиций США и Китая в отношении Ормузского пролива

Москва14 мая Вести.Вашингтон и Пекин сходятся во мнении по поводу того, что Ормузский пролив не должен быть милитаризован. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

Заявление было сделано по итогам переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе государственного визита главы Белого дома в Китай.

Китайская сторона заявила, что не поддерживает милитаризацию Ормузского пролива и введение системы взимания платы за проход судов, и это наша позиция сказал Рубио

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома сообщил, что Трамп и Си достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. В частности, лидеры США и Китая заявили, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.