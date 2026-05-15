Москва15 маяВести.Политика США по отношению к Тайваню не изменилась после переговоров в Китае, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC после переговоров президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином.
Политика США по вопросу Тайваня остается неизменной. В ходе встречи, которую мы провели [в Пекине], эту тему поднимали. Предложение обсудить тайваньский вопрос исходило от китайской стороны. Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темамотметил Рубио
Китай столкнется с серьезными последствиями в случае проведения силовой операции против Тайваня. При этом Пекин настроен на мирное решение тайваньского вопроса, считает Рубио.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других стран, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем.
Продажа американского оружия Тайваню остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.