Рубио: переговоры в Китае не изменили политику США по отношению к Тайваню

Москва15 мая Вести.Политика США по отношению к Тайваню не изменилась после переговоров в Китае, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC после переговоров президента США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином.

Политика США по вопросу Тайваня остается неизменной. В ходе встречи, которую мы провели [в Пекине], эту тему поднимали. Предложение обсудить тайваньский вопрос исходило от китайской стороны. Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темам отметил Рубио

Китай столкнется с серьезными последствиями в случае проведения силовой операции против Тайваня. При этом Пекин настроен на мирное решение тайваньского вопроса, считает Рубио.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других стран, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем.

Продажа американского оружия Тайваню остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.