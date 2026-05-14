Москва14 мая Вести.США, отказавшись от влияния на Тайвань, определенно потеряют позиции глобального лидера, заявил ИС "Вести" китаевед, директор Института изучения современного Китая "Новый Восток" Николай Вавилов.

На данный момент, уточнил он, США воспринимают Тайвань как инструмент, который влияет на восточноазиатский регион.

Что такое Тайвань для Соединенных Штатов в системе глобальной безопасности? Это Израиль, который находится в Тихом океане. Можете представить, чтобы Соединенные Штаты сдали кому-то Израиль. Я не могу. И Тайвань огромный, вооруженный до зубов, - это нож, который находится в подбрюшье системы безопасности Китайской Народной Республики и позволяет Соединенным Штатам управлять всей Восточной Азией. То есть сдача Тайваня будет обозначать сдачу вообще позиции глобального лидера Соединенных Штатов подчеркнул он

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада продолжают вести опасные игры вокруг Тайваня.

В свою очередь на фоне визита президента США в Пекин американский госсекретарь Марко Рубио утверждает, что Вашингтон не стремится дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня.