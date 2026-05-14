Москва14 маяВести.США не могут попасть в полную зависимость от Китая, поскольку станут очень уязвимыми, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Однако Китай хочет, чтобы весь мир зависел от него на 100%, считает Рубио.
Мы не можем на 100% зависеть от Китая или любой другой страны в том, что нам нужно. Когда вы полностью зависимы от другой страны в том, что вам нужно, вы становитесь очень уязвимымиотметил Рубио
Он также заявил, что Пекин остается главным геополитическим противником Вашингтона.