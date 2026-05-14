Москва14 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассматривает Китай как главного геополитического противника. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам госсекретаря, интересы Вашингтона могут конфликтовать с интересами Пекина, но Штаты должны справиться с этим, чтобы поддержать стабильность в мире и избежать войн.

Да, это одновременно и наш основной вызов с точки зрения геополитики, и важные отношения [с Китаем], которые нам нужно поддерживать сообщил Рубио

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что американским силам пришлось экономить противобункерные боеприпасы в операции против Ирана, чтобы сохранить запасы на случай потенциальных военных конфликтов с Китаем и КНДР.