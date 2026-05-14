NYT: США экономили бомбы в войне с Ираном на случай конфликта с Китаем и КНДР

Москва14 мая Вести.Соединенным Штатам пришлось экономить противобункерные боеприпасы при ударах по подземным объектам в операции против Исламской Республики Иран, чтобы сохранить запасы на случай потенциальных военных конфликтов с Китаем и КНДР. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Вашингтон решил блокировать входы в иранские подземные объекты вместо их полного уничтожения.

Несколько противобункерных бомб были сброшены на подземные объекты Ирана, однако [военные США] были вынуждены проявлять осторожность в их использовании, поскольку им необходимо сохранить определенное количество для оперативных планов США на случай потенциальных войн с Северной Кореей и Китаем говорится в материале

Штаты, как подчеркивает газета, в конфликте с Исламской Республикой уже израсходовали значительную часть крылатых ракет и ракет-перехватчиков Patriot.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проблема сокращения боеприпасов у США преувеличена.

Между тем издание The Wall Street Journal (WSJ) написало, что Пентагон собирается закупить 10 тысяч недорогих крылатых ракет, опасаясь истощения запасов боеприпасов.