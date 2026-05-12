Москва12 мая Вести.Проблема сокращения боеприпасов у США преувеличена, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в палате представителей в ответ на заявления законодателей, что американские военные сталкиваются с проблемами пополнения вооружений на фоне войны с Ираном.

Проблема боеприпасов была глупо и бесполезно преувеличена​​​. У нас есть все, что нам необходимо, и в больших количествах заявил Хегсет

Ранее президент США Дональд Трамп призвал к ускорению производства вооружений. По словам Хегсета, это связано с новой стратегией Министерства войны, которое ранее "было статично" и не умело "работать с бизнесом", а также расходами на вооружение Украины.

В апреле агентство Reuters сообщило, что США предупредили европейские страны о возможных задержках в поставках боеприпасов из-за истощения собственных запасов на фоне войны с Ираном.