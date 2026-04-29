Москва29 апр Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет назвал американскую военную кампанию против Ирана "потрясающим военным успехом" прямо на поле боя. Об этом он сообщил в среду во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам.

США абсолютно выигрывают войну подчеркнул Хегсет

Конгрессмен от Демократической партии Сет Моултон поинтересовался, рекомендовал ли глава Пентагона президенту Дональду Трампу инициировать удары по Ирану. В ответ Хегсет отметил, что глава Штатов "учел все возможные точки зрения".

Моултон также поднял тему финансовой нагрузки на обычного американского налогоплательщика от этой операции, оценив ее в 600 миллионов долларов. Хегсет заверил, что конфликт "не продлится годами", и в свою очередь спросил собеседника о цене того, что Иран обладает ядерным оружием.

Кроме того, конгрессмен обратился к председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну с вопросом, можно ли считать блокаду Ормузского пролива победой и планировали ли военные такой сценарий. Генерал пояснил, что американские военные "всегда предлагают полный спектр военных вариантов", которые "тщательно рассматриваются".

Ранее сообщалось, что Белый дом может запросить у Конгресса менее $25 млрд на конфликт с Ираном, однако большая сумма потребуется на восполнение арсенала боеприпасов.