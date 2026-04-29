Москва29 апрВести.Глава Пентагона Пит Хегсет назвал американскую военную кампанию против Ирана "потрясающим военным успехом" прямо на поле боя. Об этом он сообщил в среду во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по вооруженным силам.
США абсолютно выигрывают войнуподчеркнул Хегсет
Конгрессмен от Демократической партии Сет Моултон поинтересовался, рекомендовал ли глава Пентагона президенту Дональду Трампу инициировать удары по Ирану. В ответ Хегсет отметил, что глава Штатов "учел все возможные точки зрения".
Моултон также поднял тему финансовой нагрузки на обычного американского налогоплательщика от этой операции, оценив ее в 600 миллионов долларов. Хегсет заверил, что конфликт "не продлится годами", и в свою очередь спросил собеседника о цене того, что Иран обладает ядерным оружием.
Кроме того, конгрессмен обратился к председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну с вопросом, можно ли считать блокаду Ормузского пролива победой и планировали ли военные такой сценарий. Генерал пояснил, что американские военные "всегда предлагают полный спектр военных вариантов", которые "тщательно рассматриваются".
Ранее сообщалось, что Белый дом может запросить у Конгресса менее $25 млрд на конфликт с Ираном, однако большая сумма потребуется на восполнение арсенала боеприпасов.