Москва29 апрВести.Называть войну США и Ирана трясиной – это позор. Об этом заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет в ходе на слушаний в профильном комитете палаты представителей.
Называть эту войну трясиной – позор. Мы участвуем в ней всего два месяцасказал он
Глава Пентагона напомнил участникам заседания об успехах американских военных на поле боя, которые "могут создать стратегические возможности". Он также отметил "мужество" президента США Дональда Трампа, с которым тот противостоит "ядерному Ирану". По мнению Хегсета, охарактеризовать войну с Ираном, как трясину, означает разжигание вражеской пропаганды, за которое автору этой оценки должно быть стыдно.
Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Как заявили в Пентагоне, военные действия на сегодняшний день обошлись в 25 млрд долларов.
В настоящее время обе стороны поддерживают перемирие. Пентагон перебросил на Ближний Восток десятки тысяч военнослужащих, в том числе оставил в регионе три авианосца. Также ВМС США блокируют иранские порты.
Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, лишь 34% американцев одобряют конфликт США с Ираном, что ниже показателей середины апреля (36%) и середины марта (38%).