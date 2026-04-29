Хегсет попросил не называть войну США и Ирана трясиной Хегсет: называть войну США и Ирана трясиной – это позор

Москва29 апр Вести.Называть войну США и Ирана трясиной – это позор. Об этом заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет в ходе на слушаний в профильном комитете палаты представителей​​​.

Называть эту войну трясиной – позор. Мы участвуем в ней всего два месяца сказал он

Глава Пентагона напомнил участникам заседания об успехах американских военных на поле боя, которые "могут создать стратегические возможности". Он также отметил "мужество" президента США Дональда Трампа, с которым тот противостоит "ядерному Ирану". По мнению Хегсета, охарактеризовать войну с Ираном, как трясину, означает разжигание вражеской пропаганды, за которое автору этой оценки должно быть стыдно.

Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Как заявили в Пентагоне, военные действия на сегодняшний день обошлись в 25 млрд долларов.

В настоящее время обе стороны поддерживают перемирие. Пентагон перебросил на Ближний Восток десятки тысяч военнослужащих, в том числе оставил в регионе три авианосца. Также ВМС США блокируют иранские порты.

Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, лишь 34% американцев одобряют конфликт США с Ираном, что ниже показателей середины апреля (36%) и середины марта (38%).