AP: Хегсет заявил, что расходы США на конфликт с Ираном составили $37,5 млрд

Глава Пентагона: США потратили на конфликт с Ираном $37,5 млрд AP: Хегсет заявил, что расходы США на конфликт с Ираном составили $37,5 млрд

Москва22 июл Вести.Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту около 37,5 млрд долларов.

Об этом заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США глава Пентагона Пит Хегсет.

К настоящему моменту [затраты] оцениваются в 37,5 млрд долларов приводит слова Хегсета Associated Press

Министр обороны США отметил, что в эту сумму включены все расходы на проведение операции, а также выплаты военнослужащим в период до 30 сентября.

Хегсет добавил, что дополнительное финансирование военных действий является "срочным и необходимым" вливанием средств, а предложенный ранее президентом Дональдом Трампом военный бюджет страны в размере 1,5 триллиона долларов – инвестицией в вооруженные силы на целое поколение.

Без этих средств мы столкнемся с критическим дефицитом заявил Хегсет на слушаниях

Ранее глава Пентагона сказал, что Конгресс Соединенных Штатов должен направить дополнительные бюджетные средства на поддержку американской армии, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что более высоким приоритетом для Сената США является забота об американцах, а не украинцах.