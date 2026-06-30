Конфликт с Ираном обошелся США в 30 миллиардов долларов Воут: США потратили на операцию против Ирана 30 миллиардов долларов

Москва30 июн Вести.На военный конфликт с Ираном США потратили 30 миллиардов долларов. Такую сумму на слушаниях в Конгрессе назвал глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. Его выступление транслировалось на канале Конгресса США в YouTube.

Так он прокомментировал утверждение, что расходы на военные действия уже превысили 100 миллиардов долларов.

Мы потратили около 30 миллиардов долларов. Я просто передаю вам то, что услышал от военного министерства, и результаты анализа, которые они нам предоставили заявил Рассел Воут

Он предпочел не вдаваться в подробности американских военных расходов. В мае расходы Пентагона на войну с Ираном приблизились к 29 миллиардам долларов, отмечает исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.

Про дефицит средств для продолжения силовой кампании против Тегерана сообщал замминистра обороны США Стивен Файнберг. Пентагон запросил у конгрессменов для компенсации расходов выделения 87,6 миллиарда долларов.

Меморандум о завершении начавшегося 28 февраля с нападения Израиля и США на Иран конфликта представители Вашингтона и Тегерана подписали 18 июня. Временный меморандум действует 60 суток. За это время США уже несколько раз наносили удары по иранской территории.