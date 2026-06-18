Подсчитано, сколько американские налогоплательщики заплатили за войну с Ираном Война США против Ирана обошлась американским налогоплательщикам в $113,3 млрд

Москва18 июн Вести.Расходы США на войну против Ирана достигли отметки в 113,3 миллиарда долларов и перестали расти.

Об этом свидетельствуют данные портала Iran War Cost Tracker. Официальных данных Вашингтон не публиковал. Трамп заявлял лишь о том, что на боеприпасы в ходе последних атак на Иран было потрачено 250 миллионов долларов.

Ресурс учитывал средства на содержание персонала, переброшенных в регион судов и прочие сопутствующие расходы. Методика расчета опиралась на доклад Пентагона Конгрессу: в нем говорилось, что первые шесть дней военной операции США против Ирана стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем затраты составляли около одного миллиарда долларов в сутки.

Портал вел подсчет затрат Вашингтона на протяжении всего конфликта. Отметку в 100 миллиардов долларов они пробили в начале июня.

В ночь на 18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон утвердили текст меморандума о взаимопонимании и подписали его в дистанционном формате. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что поставил свою подпись под документом. Телеканал CNN обнародовал официальный текст соглашения сторон из 14 пунктов.