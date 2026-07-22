Хегсет призвал Конгресс направить дополнительные средства армии США, а не ВСУ Шеф Пентагона: дополнительные средства должны выделяться ВС США, а не ВСУ

Москва22 июл Вести.Конгресс Соединенных Штатов должен направить дополнительные бюджетные средства на поддержку американской армии, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената шеф Пентагона Пит Хегсет.

Я бы отстаивал ту точку зрения, что более высоким приоритетом для Сената США является забота об американцах, а не украинцах подчеркнул Хегсет

Шеф Пентагона напомнил, что Киеву было передано пять дополнительных пакетов военной помощи, в то время как финансирование армии США оказалось лишь "партийным упражнением".

Это лицемерие [со стороны законодательной ветви власти США] подытожил глава военного ведомства

Ранее стало известно, что администрация США отказалась от передачи киевскому режиму дополнительной военной помощи на сумму в 400 млн долларов.