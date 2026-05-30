Москва30 мая Вести.США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, поэтому найдут способ оказать им помощь. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь сообщил он

Такой ответ Хегсет дал на вопрос о том, готовы ли Штаты оказать Украине помощь в виде дополнительных поставок ракет для систем Patriot, о которых просил глава киевского режима Владимир Зеленский. Речь идет о письме президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, в котором говорилось, что Киев испытывает критическую нехватку средств противоракетной обороны на Украине.