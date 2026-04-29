Москва29 апрВести.Глава Белого дома Дональд Трамп сохраняет уверенность в необходимости достижения сделки по украинскому урегулированию, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей Конгресса США.
В конечном счете президент Трамп верит, что должна быть мирная сделка между Россией и Украинойзаявил Хегсет
Министр подчеркнул, что прошлая администрация Джозефа Байдена "бесконтрольно давала миллиарды долларов" Украине.
С начала 2026 года делегации Российской Федерации и Украины при участии США провели уже три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17-18 февраля.