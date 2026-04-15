Москва15 апр Вести.Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены вынести на голосование 15 апреля резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету на основании шести статей. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, демократы обвиняют министра войны в начале незаконной войны против Ирана и нарушении законов в том, что касается нанесения ударов по мирному населению, халатном обращении с чувствительной информацией, препятствовании надзору со стороны Конгресса, злоупотреблении властью и политизации применения ВС. Ему также вменяют действия, которые наносят ущерб репутации США и ее армии.

Отмечается, что инициатива обречена на провал, поскольку обе палаты Конгресса США находятся под контролем Республиканской партии.

Ранее в Сенате США заблокировали другую инициативу демократов – резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе войны с Ираном.