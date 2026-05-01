"Ставится на паузу": Хегсет об отсчете ведения войны с Ираном в обход Конгресса Хегсет: отсчет проведения операции США против Ирана поставлен на паузу

Москва1 мая Вести.Отсчет проведения военной кампании США против Ирана, которую без согласия Конгресса по американским законам можно осуществлять не более 60 дней, приостановлен из-за режима прекращения огня между сторонами, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

Закон о военных полномочиях 1973 года подразумевает, что лидер Соединенных Штатов Америки имеет право использовать вооруженные силы за рубежом без одобрения Конгресса только 60 дней. Таким образом полномочия президента США Дональда Трампа истекают 1 мая.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли администрация Трампа запрашивать разрешение законодательного органа на продолжение военной операции против Исламской Республики, глава военного ведомства США сослался на Белый дом.

Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия отметил Хегсет

Он добавил, что администрация Трампа может сделать запрос в Конгресс о выделении дополнительных средств для покрытия расходов на военные действия на Ближнем Востоке.

Ранее Хегсет попросил не называть войну против Ирана трясиной и оправдал текущий спорный результат США в конфликте тем, что американские военные участвуют в нем всего два месяца.

В свою очередь, Трамп заявил, что не уверен, стоит ли возобновлять удары по Исламской Республике.

Между тем Центральное командование Вооруженных сил США запросило переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle для возможного удара по Ирану.