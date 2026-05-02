Шумер: заявление Трампа о завершении войны с Ираном - это бред Шумер назвал бредом заявление Трампа об окончании войны с Ираном

Москва2 мая Вести.Глава демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер разместил в соцсети X пост, в котором назвал бредом заявление президента США Дональда Трампа о завершении войны с Ираном.

Это бред. Это незаконная война, и каждый день... подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены, за что приходится расплачиваться американцам отметил Шумер

Трамп 1 мая уведомил Конгресс США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной, поскольку 7 апреля вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Между тем президент США имеет право применять вооруженные силы за рубежом на срок более 60 дней только с разрешения Конгресса.

Таким образом, на 1 мая пришелся 60-й день войны с Ираном, а Белый дом не запрашивал у Конгресса разрешения на продолжение этой войны.

Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс.