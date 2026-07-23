В США приняли резолюцию о прекращении войны в Иране Палата представителей США приняла резолюцию, требующую прекратить войну с Ираном

Москва23 июл Вести.Палата представителей - нижняя палата Конгресса США - одобрила незначительным большинством голосов новую резолюцию о завершении военной операции против Ирана, пишет ТАСС.

При этом за проголосовали 214 представителей, против - 208. Инициативу также поддержали четверо членов нижней палаты Конгресса, представляющих правящую партию республиканцев.

Уточняется, что резолюция требует от президента США Дональда Трампа прекращения использования Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана и фактически запрещает проведение возможных наземных операций. Однако документ не имеет обязывающей для исполнительной ветви власти США силы и носит скорее рекомендательный характер. Подобные документы выражают позицию законодателей, а администрация США вправе их игнорировать.

В ближайшие часы схожая резолюция может быть направлена для голосования и в Сенат Конгресса.

Ранее палата представителей США поддержала бюджетный план республиканцев, который предусматривает упрощенный механизм финансирования возможной военной операции против Ирана.