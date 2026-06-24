Конгресс США высказался за прекращение вооруженного конфликта с Ираном Американские сенаторы проголосовали за остановку конфликта с Ираном

Москва24 июн Вести.Верхняя палата американского парламента (Сенат США) приняла документ о необходимости остановить военные действия в отношении Ирана.

В резолюции говорится, что 50 сенаторов высказались за принятие документа, а 48 - против. При этом только 4 сенатора из Республиканской партии выступили в поддержку документа, у демократов против проголосовал только один сенатор.

Принятый документ не имеет юридической силы, а носит только рекомендательный характер - сенаторы этим выражают свою позицию.

В ночь на 18 июня между США и Ираном был подписан временный меморандум о взаимопонимании, а 21 июня в Швейцарии прошли технические переговоры, в ходе которых стороны обсудили детали документа.