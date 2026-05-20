Москва20 маяВести.Сенат США с восьмой попытки утвердил закон, согласно которому права президента страны Дональда Трампа на принятие решений по военным вопросам должны быть ограничены.
Инициативу поддержали 50 сенаторов, в то время как 47 выступили против, сообщает CBS News.
Однако даже если резолюция будет одобрена обеими палатами Конгресса, ожидается, что президент США воспользуется правом вето и заблокирует ее, отметили журналисты телеканала.
Из трансляции, которую вел телеканал C-Span, следует, что этот документ также затрагивает полномочия американского лидера в части определения военной политики США в отношении Ирана.
Ранее глава Белого дома заявил, что в его планы не входит достижение компромиссов с Тегераном.