Американские сенаторы решили ограничить полномочия Трампа на войну с Ираном

Москва20 мая Вести.Сенат США с восьмой попытки утвердил закон, согласно которому права президента страны Дональда Трампа на принятие решений по военным вопросам должны быть ограничены.

Инициативу поддержали 50 сенаторов, в то время как 47 выступили против, сообщает CBS News.

Однако даже если резолюция будет одобрена обеими палатами Конгресса, ожидается, что президент США воспользуется правом вето и заблокирует ее, отметили журналисты телеканала.

Из трансляции, которую вел телеканал C-Span, следует, что этот документ также затрагивает полномочия американского лидера в части определения военной политики США в отношении Ирана.

Ранее глава Белого дома заявил, что в его планы не входит достижение компромиссов с Тегераном.