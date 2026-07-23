Законодатели США поддержали план бюджета с $60 млрд на операцию против Ирана

В США поддержали идею бюджета с финансированием операции против Ирана Законодатели США поддержали план бюджета с $60 млрд на операцию против Ирана

Москва23 июл Вести.Палата представителей — нижняя палата Конгресса США — поддержала бюджетный план республиканцев, который предусматривает упрощенный механизм финансирования возможной военной операции против Ирана.

Это следует из трансляции на официальном сайте законодательного органа.

Решение было принято в обход традиционной процедуры филибастера, которую используют демократы в Сенате (верхняя палата Конгресса), чтобы затягивать процесс рассмотрения законопроектов.

В поддержку резолюции высказались 216 законодателей, в то время как 214, в том числе двое республиканцев, проголосовали против этой инициативы.

Согласно предложенному однопартийцами президента США Дональда Трампа плану, на оборонные нужды должно быть выделено 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов поступят Пентагону. Часть этих средств будет использована для финансирования возможной силовой операции против Ирана.

Следующим этапом станет рассмотрение этой резолюции сенаторами. Если они одобрят документ без поправок, то четыре профильных комитета Палаты представителей в рамках утвержденных сумм составят законопроект и передадут его в бюджетный комитет. После этого Палата представителей вынесет решение по этой инициативе.

Для принятия инициативы требуется простое большинство голосов. В свою очередь, в Сенате решение будет считаться принятым, если за него проголосует как минимум 51 законодатель.

Ранее стало известно, что иранские военные отработали различные сценарии потенциальных атак со стороны США, включая возможность наземной военной операции.