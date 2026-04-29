Белый дом запросит у Конгресса менее $25 млрд на Иран, но больше на боеприпасы

Белый дом может запросить у Конгресса менее $25 млрд на конфликт с Ираном Белый дом запросит у Конгресса менее $25 млрд на Иран, но больше на боеприпасы

Москва29 апр Вести.Пентагон рассматривает возможность подачи в Конгресс запроса на дополнительное финансирование для поддержки операции против Ирана и восстановления запасов боеприпасов. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Так, администрация Вашингтона может направить запрос на финансирование на сумму менее 25 млрд долларов.

Хегсет добавил, что сумма на военную кампанию против Ирана составит менее $25 млрд, однако общий объем финансирования, включая пополнение арсеналов, будет существенно выше.

Если и когда дополнительный запрос будет направлен, то его львиная доля предназначалась бы не на Иран, а на боеприпасы подчеркнул военный министр

Ранее сообщалось, что Пентагон скрывает масштаб ущерба, нанесенного базам США на Ближнем Востоке.