Глава Пентагона: США имеют достаточно оружия, чтобы вновь атаковать Иран Хегсет: у США хватает боеприпасов для возобновления ударов по Ирану

Москва30 мая Вести.США имеют достаточное количество боеприпасов для возобновления военных действий против Ирана, если Вашингтон примет такое решение, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Если потребуется, мы в полной мере способны возобновить [боевые действия против Ирана]. Наших запасов [боеприпасов] вполне достаточно для этого. Мы сбалансированно применяем более ценные боеприпасы и те, которые имеются в больших объемах. Так что ситуация для нас очень хорошая отметил Хегсет

По его словам, США наращивают потенциал своей оборонной промышленности, чтобы в ближайшие два-три года увеличить производство некоторых видов боеприпасов в несколько раз.

В следующие два или три года начнут работу сотни производственных линий по выпуску важнейших боеприпасов. Если нам или нашим партнерам потребуется больше комплексов Patriot, THAAD, SM3 или ракет Tomahawk, то США начнут выпускать их в три, четыре, пять раз больше отметил Хегсет

Телеканал NBC News сообщил, что Пентагон составил список дополнительных целей в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить удары по Ирану.

Между тем Вашингтон рассматривает три сценария действий против Тегерана: заключение сделки с Ираном, продолжение блокады или же возвращение к боевым операциям.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, в администрации США есть чиновники, желающие продолжения конфликта с Ираном, но есть и те, кто хочет урегулирования конфликта.