США составили список "сложных" целей в Иране, если Трамп снова решит атаковать

Москва27 мая Вести.Пентагон разработал список дополнительных целей в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить атаки против Тегерана, передает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников и экспертов по национальной безопасности.

При этом, как отметили источники, эти цели могут представлять более трудную задачу для нанесения ударов, так как их гораздо сложнее обнаружить.

Накануне МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия. В ночь на 26 мая журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что США уничтожили два катера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

В ответ на это Вооруженные силы Ирана выступили с резким предупреждением в адрес мирового сообщества и Вашингтона. Как заявил официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфагари, пока США продолжают свои "военные авантюры" на Ближнем Востоке, о заключении каких-либо соглашений "не может быть и речи".