CNN: Пентагон наметил цели в Иране на случай приказа Трампа

CNN: Пентагон подготовил список целей в Иране на случай приказа Трампа CNN: Пентагон наметил цели в Иране на случай приказа Трампа

Москва18 мая Вести.Пентагон подготовил список целей в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить удары по этой стране, сообщает телеканал CNN.

Пентагон подготовил планы [ударов] по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете одобрит новые удары отмечает CNN

По данным телеканала, Пентагон рассматривает в качестве целей объекты энергетики и инфраструктуры Ирана.

Трамп 17 мая призвал Иран поспешить с заключением сделки с США, поскольку время имеет решающее значение.