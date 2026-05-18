Москва18 маяВести.Пентагон подготовил список целей в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить удары по этой стране, сообщает телеканал CNN.
Пентагон подготовил планы [ударов] по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете одобрит новые ударыотмечает CNN
По данным телеканала, Пентагон рассматривает в качестве целей объекты энергетики и инфраструктуры Ирана.
Трамп 17 мая призвал Иран поспешить с заключением сделки с США, поскольку время имеет решающее значение.