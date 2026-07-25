Bloomberg сообщил о поисках США средств для финансирования операции против Ирана

В США столкнулись с трудностями с финансированием операции против Ирана Bloomberg сообщил о поисках США средств для финансирования операции против Ирана

Москва25 июл Вести.Администрация Соединенных Штатов испытывает трудности при поиске средств для продолжения операции против Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, Трамп почти не прилагает усилий для того, чтобы заручиться поддержкой законодателей в вопросе увеличения расходов, в то время как действующая администрация продолжает искать средства на продолжение войны с Ираном.

Возникают вопросы о том, как финансировать войну, поскольку дополнительный пакет финансирования практически застопорился в Конгрессе сказано в публикации

Ранее Палата представителей — нижняя палата Конгресса США — поддержала бюджетный план республиканцев, который предусматривает упрощенный механизм финансирования возможной военной операции против Ирана.

Также стало известно, что расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составляют к настоящему моменту около 37,5 млрд долларов.