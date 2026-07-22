Трамп намерен продолжать войну с Ираном, несмотря на политические риски Politico: Трамп продолжит конфликт с Ираном, несмотря на политические риски

Москва22 июл Вести.Глава Белого дома настроен продолжать конфликт с Ираном, несмотря на недовольство американцев и ослабление позиции республиканцев перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, включая бывшего спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри

Как указывается в статье, в прошлом месяце американский лидер признал, что не уверен, есть ли у американцев "желание" более длительной и масштабной войны, некоторые сторонники президента говорят, что Тегеран недооценивает его готовность пойти на политический риск.

У Трампа действительно нет выбора. Он предложил компромисс. Он не собирается сдаваться, даже если проиграет выборы сообщил Джеффри, говоря о возможности ослабления позиции республиканцев по итогам выборов в Конгресс

Издание также приводит мнение источника, близкого к Белому дому, который отмечает, что после гибели нескольких американских военных на прошлой неделе на Трампа значительно усилятся давление с требованием дать жесткий ответ.

Хорошим показателем того, куда он намерен двигаться, является его масштабный запрос на оборонный бюджет в Конгресс. Он хочет гарантировать, что у Соединенных Штатов будет более чем достаточно возможностей для проведения любых будущих операций в случае необходимости сказано в публикации

При этом союзники Трампа опасаются, что у президента быстро заканчиваются способы вывести США из непопулярного и дорогостоящего конфликта в преддверии промежуточных выборов. Так, республиканцы выражают серьезную обеспокоенность по поводу экономического влияния продолжающегося конфликта на обычных американцев. Как отмечается, вопросы, связанные с повседневными расходами населения, выйдут на первый план в ходе предвыборной кампании.

При этом ранее журналист, бывший корреспондент New York Times Джон Вароли рассказал, что республиканская партия сохраняет шансы выиграть парламентские выборы, ведь их поддерживают крупные фигуры технологического и энергетического секторов.

До этого Politico сообщала, что республиканская партия США обозначила крайний срок для президента страны Дональда Трампа, к которому он должен урегулировать конфликт с Ираном.