Экс-журналист NYT: республиканцы имеют шансы победить на выборах в Конгресс Экс-автор NYT считает возможной победу республиканцев на выборах в Конгресс

Москва5 июл Вести.Республиканская партия сохраняет шансы выиграть парламентские выборы, ведь их поддерживают крупные фигуры технологического и энергетического секторов.

Об этом заявил журналист, бывший корреспондент New York Times Джон Вароли в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В их число входят лидеры Big Tech, подчеркнул он.

[Шансы на победу у республиканцев] остаются, потому что, в конце концов, у [президента США Дональда] Трампа много хороших друзей: олигархические друзья, из крупных экологических компаний, и … так называемые Big Tech - Питер Тиль (сооснователь платежной системы PayPal – прим. ред.) Илон Маск (основатель компании SpaceX – прим. ред). Они могут обеспечить любые результаты на выборах. Американские выборы нечестные, они абсолютно нечестные, поэтому Big Tech обеспечивает победу республиканцев в ноябре сказал Вароли

Выборы в Палату представителей США запланированы на 3 ноября 2026 года. Избиратели из 50 штатов проголосуют за кандидатов на каждое из 435 мест в нижней палате парламента. Кроме того, пройдет голосование за пять из шести делегатов без права голоса.