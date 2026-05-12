Москва12 мая Вести.Действующий вице-президент США Джей Ди Вэнса и госсекретарь Марко Рубио — в числе представителей Республиканской партии, которые могли бы возглавить Соединенные Штаты после окончания президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил сам глава Белого дома.

Трансляция выступления главы американского государства на мероприятии в Розовом саду Белого дома, посвященном неделе работников полиции, размещена на видеохостинге YouTube.

Трамп отметил Вэнса и Рубио как сильных претендентов на предстоящих осенью 2028 года выборах.

Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю сказал американский лидер

Он предложил присутствующим на мероприятии выразить свое отношение к Вэнсу и Рубио, после чего прозвучали аплодисменты.

Трамп назвал обоих политиков "командой мечты", но не уточнил, кого из них видит на посту главы государства, а кого — в должности вице-президента.

Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть нюансы сказал американский президент, не раскрывая подробностей

Согласно американской конституции, Трамп не может баллотироваться на третий президентский срок, поэтому в преддверии выборов 2028 года Республикансой партии предстоит выбрать нового кандидата.

Ранее Трамп заявлял, что в партии есть "хорошая скамья претендентов" в качестве его возможного преемника. Наряду с этим политик говорил, что имеет право остаться в Белом доме на третий срок.