Трамп в шутку сказал, что может остаться в Белом доме еще на один срок

Дональд Трамп пошутил, что может задержаться в Белом доме Трамп в шутку сказал, что может остаться в Белом доме еще на один срок

Москва5 мая Вести.Президент США Дональд Трамп пошутил, что может провести еще один срок в Белом доме после того, как нынешний завершится.

Выступая на мероприятии, посвященном поддержке малого бизнеса, американский лидер рассуждал об инициативах, направленных на это.

Когда я покину (президентский – прим. ред.) офис, скажем, через восемь или девять лет, я смогу их использовать улыбаясь, сказал Трамп

Прямая трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Между тем газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа подготавливает своих политических назначенцев к провалу на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.

Согласно соцопросу, распространенному каналом ABC News, рейтинг одобрения президента США опустился до рекордных для его текущего срока 37%. Кроме того, порядка 70% американцев уверены, что Трамп не является честным и заслуживающим доверия политиком.

Второй срок Трампа заканчивается в январе 2029 года. По закону он не может баллотироваться в президенты в третий раз.