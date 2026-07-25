Трамп пошутил о том, что может быть переизбран президентом США на третий срок

Трамп пошутил о возможности своего переизбрания на третий срок Трамп пошутил о том, что может быть переизбран президентом США на третий срок

Москва25 июл Вести.Президент США Дональд Трамп пошутил, что может быть переизбран на пост главы государства на третий срок.

Об этом он заявил в ходе выступления на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. А третий раз будет еще лучше. Я просто шучу сказал Трамп

В конце выступления он также заявил о планах переизбраться на "четвертый срок", надев кепку с надписью "Трамп 2028".

Нынешний срок для Трампа второй, однако он не признает своего поражения в 2020 году, считая итоги выборов сфальсифицированными. При этом, согласно одной из поправок к конституции США, никто не может занимать пост президента страны более двух четырехлетних сроков.

Трамп неоднократно говорил, что может остаться на третий президентский срок. По его мнению, он имеет право на это, несмотря на законодательный запрет.