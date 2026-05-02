Москва2 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, выступая с речью перед пожилыми людьми во Флориде, рассказал о подробностях пройденного им когнитивного теста.

Первый вопрос очень простой. Это лев, жираф, медведь и акула. ​​Они спрашивают: кто из них медведь? рассказал Трамп

Всего в тесте, по его словам, было 30 вопросов. Тест президент США охарактеризовал как "стандартный, но очень сложный". Наибольшие затруднения, по его словам, вызвали последние 10 вопросов.

79-летний Трамп сообщил, что прошел три когнитивных теста, отметив, что Барак Обама (44-й президент США, находился на посту с 2009 по 2017 гг. – прим. ред) не смог бы пройти подобное испытание.

Я, кстати, прошел три таких теста, и все на отлично. Знаете, я единственный президент, который прошел когнитивный тест, потому что я не думаю, что Обама смог бы его пройти заявил Трамп

Ранее президент США написал в соцсети Thruth Social, что любого кандидата в президенты и вице-президенты следует обязать проходить когнитивное обследование перед вступлением в предвыборную гонку. Эти комментарии прозвучали после того, как представитель Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома провести когнитивное тестирование Трампа на фоне его резкой риторики по поводу войны США с Ираном, сообщает CNN.

В январе Трамп заявлял в соцсети Truth Social об отсутствии проблем со здоровьем и отличных когнитивных способностях.