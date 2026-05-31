Москва31 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел медицинский осмотр и в очередной раз получил максимальный результат в когнитивном тесте повышенной сложности.

По словам американского лидера, обследование проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Трамп отметил, что набрал 30 баллов из 30 возможных в когнитивном тесте. По его словам, такой результат считается показателем "крайне высокого уровня интеллекта".

Результаты моего медицинского осмотра… оказались очень хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденного когнитивного теста высокой сложности, я набрал максимальные 30 баллов из 30, что считается "крайне высоким уровнем интеллекта". "Демократы" правда удивлены? Уже в четвертый раз, и все разы – идеально написал Трамп в своей соцсети Truth Social

Глава Белого дома выступил с инициативой сделать когнитивные тесты обязательными для всех кандидатов на посты президента и вице-президента США. По мнению Трампа, такие проверки должны стать частью процедуры допуска к выборам.

Днем ранее журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер опубликовала в X документ, что у Трампа отличное здоровье. Медики выяснили, что возраст его сердца на 14 лет меньше хронологического, а синяки на руках связаны с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время отчет о здоровье Трампа показал, что тот потолстел за год на 6 килограммов.