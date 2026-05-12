Москва12 мая Вести.Президент США Дональд Трамп 26 мая пройдет ежегодное профилактическое медицинское обследование. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

Плановый осмотр состоится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде. В рамках обследования врачи проведут комплексную оценку состояния здоровья американского лидера.

Ранее Трамп вспомнил слова своего бывшего врача Ронни Джексона, который заявил, что нынешний глава американской администрации является "самым здоровым" президентом США за последнее время. По оценке Джексона, Трамп мог бы прожить 200 лет, если бы отказался от фастфуда.