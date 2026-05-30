Трамп потолстел за год на 6 килограммов Трамп за год набрал 6 килограммов веса

Москва30 мая Вести.Президент США Дональд Трамп за год набрал шесть килограммов веса, пишет агентство Associated Press со ссылкой на отчет о здоровье американского лидера.

Трамп прошел обследование у 22 специалистов. Отчет о состоянии здоровья 79-летнего президента США подготовил доктор Шон Барбабелла.

Вес президента составил 238 фунтов (108 килограммов), что на 14 фунтов (6 кг) больше, чем по результатам медицинского обследования в апреле 2025 года отмечается в сообщении агентства

По данным врачей, индекс массы тела Трампа при росте в 1метр 90 сантиметров составляет 29,7, то есть американский лидер почти достиг показателя индекса 30, за которым начинается ожирение первой степени.

Врачи дали Трампу рекомендации по снижению веса, физической активности и питанию, в то же время оценив его показатели как "превосходные".

Ранее журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер опубликовала в соцсети X документ, что у Трампа отличное здоровье, возраст его сердца на 14 лет меньше хронологического, а синяки на руках связаны с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.