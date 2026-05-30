В справке по итогам медосмотра Трампа сообщается, что у него отличное здоровье Белый дом распространил справку о здоровье Трампа

Москва30 мая Вести.Белый дом распространил справку, согласно которой президент США Дональд Трамп сохраняет отличное здоровье, а его сердечный возраст на 14 лет моложе хронологического. Документ опубликовала журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в соцсети X.

Отмечается, что здоровье Трампа позволяет ему выполнять все государственные обязанности.

Его [Трамп] сердечный возраст, общепринятый показатель сердечно-сосудистой активности, примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста. говорится в отчете

В документе также объясняется, откуда у американского лидера появляются синяки на руках.

Осмотр тыльной стороны кистей выявил синяки … связанные с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний сообщается в документе

Ранее Трамп заявил, что успешно прошел медобследование