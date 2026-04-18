Москва18 апрВести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что его работа не оставляет ему времени на депрессию, но пошутил о готовности принять лекарства. Об этом сообщает РИА Новости.
18 апреля Трамп подписал исполнительный указ об использовании психотропных препаратов для лечения американских военнослужащих, у которых диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработатьутверждает Трамп
Американский лидер добавил, что это и делает.
Он назвал подписание указа важным решением. По его словам, некоторые препараты помогают снизить симптомы депрессии и тревоги на 80-90%. Трамп пошутил, поинтересовавшись, можно ли ему немного. Под смех собравшихся он добавил, что примет все, что нужно.