Москва18 апр Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что его работа не оставляет ему времени на депрессию, но пошутил о готовности принять лекарства. Об этом сообщает РИА Новости.

18 апреля Трамп подписал исполнительный указ об использовании психотропных препаратов для лечения американских военнослужащих, у которых диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

У меня нет времени на депрессию​​​. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать утверждает Трамп

Американский лидер добавил, что это и делает.

Он назвал подписание указа важным решением. По его словам, некоторые препараты помогают снизить симптомы депрессии и тревоги на 80-90%. Трамп пошутил, поинтересовавшись, можно ли ему немного. Под смех собравшихся он добавил, что примет все, что нужно.