В США отчитались о состоянии здоровья Трампа Медосмотр подтвердил, что у Трампа отличное здоровье

Москва2 июн Вести.Здоровье президента Соединенных Штатов Дональда Трампа находится в отличном состоянии. Об этом после медицинского осмотра американского лидера заявил глава Агентства медицинского страхования Мехмет Оз.

Он отметил, что глава Белого дома очень работоспособен, а также обладает "колоссальной энергией".

Если вы посмотрите на его [Трампа] показатели, то он выглядят превосходно. Его холестерол, давление, все данные, безусловно, очень хорошие сказал Оз в ходе брифинга

Он добавил, что у американского президента есть "уникальная способность" работать в любое время суток.

Ранее Трамп заявил, что успешно прошел медосмотр и в очередной раз получил максимальный результат в когнитивном тесте повышенной сложности.