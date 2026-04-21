Трамп заявил, что США использовали перемирие с Ираном для перевооружения

Москва21 апр Вести.Вашингтон использовал паузу в боевых действиях с Тегераном для наращивания военной мощи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC.

По словам Трампа, американские силы в регионе стали значительно мощнее, чем до начала операции "Эпическая ярость", направленной против Ирана.

У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Так что мы использовали это [время перемирия] для пополнения запасов сказал он

Двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном завершается в среду, 22 апреля. Трамп в очередной раз подчеркнул, что не хочет продлевать перемирие.

Он также отметил, что военнослужащие США готовы к возобновлению военных действий против Ирана, если возникнет такая необходимость.

Ранее американский лидер пообещал Ирану проблемы, "которых у них раньше не было", в случае отказа от дальнейшего участия в переговорах.