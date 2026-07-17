Москва17 июлВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники знали о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны, но скрывали правду от граждан.
Об этом американский лидер заявил во время своего обращения к нации, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
Американцам нагло лгали о безопасности нашей избирательной инфраструктуры, включая электронные машины для голосования и системы подсчета голосов… Они уязвимы и легко поддаются взлому. Люди в нашем правительстве знали об этомсказал Трамп
Он также объявил о рассекречивании разведывательных данных, показывающих "шокирующие уязвимости" в американской избирательной инфраструктуре.