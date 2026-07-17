Трамп призвал отозвать лицензию у телекомпаний, не транслировавших его речь

Трамп раскритиковал телекомпании США за отказ транслировать его обращение Трамп призвал отозвать лицензию у телекомпаний, не транслировавших его речь

Москва17 июл Вести.Президент США Дональд Трамп предложил аннулировать лицензии на вещание у американских телекомпаний, которые отказались транслировать его обращение к согражданам.

По словам американского лидера, телеканалы, которые не освещали его речь, заранее знали, чему она будет посвящена.

Им (телекомпаниям - прим. ред.) не нравится эта тема, поскольку они знают, насколько коррумпирована наша система, но не хотят предавать это огласке… Такое мошенничество должно означать аннулирование их лицензий заявил Трамп во время своего обращения к нации​​​, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Одной из основных тем обращения Трампа к нации стали выборы в США. Он обвинил Китай в крупнейшем в истории хищении персональных данных американских избирателей в результате несанкционированного доступа.

Глава Белого дома также добавил, что американские чиновники знали о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны, но продолжали обманывать граждан.