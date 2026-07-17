Москва17 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп пообещал принять меры по защите системы проведения выборов в США от вмешательства из-за рубежа.

Он заявил об этом во время своего обращения к нации​​​, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Наша система проведения выборов в очень плохом состоянии. И мы будем решать эту проблему подчеркнул Трамп

Президент США пообещал, что его администрация проинформирует губернаторов и конгрессменов о том, какие уязвимости были обнаружены в их системе проведения выборов.

Глава Белого дома вновь обратился к Конгрессу с призывом проголосовать за законопроект Save America, который предусматривает, в частности, более жесткие меры по контролю за выборами. По мнению Трампа, "единственная причина, по которой кто-то может выступать против этого законопроекта - это стремление жульничать на выборах".

Американский лидер также отметил важность промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на ноябрь 2026 года. Он подчеркнул, что сделает все, чтобы оградить их от попыток иностранного вмешательства.

Китай и многие другие уже пытались вмешаться в наши выборы констатировал Трамп

Ранее Трамп обвинил Китай в том, что в 2020 году он боролся за то, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома, отлично зная о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны. По словам американского лидера, еще в середине 2018 года КНР якобы пыталась повлиять на результаты промежуточных выборов в США, а в середине 2019 года стратегия Пекина якобы была направлена на то, чтобы подорвать доверие американцев к нему.