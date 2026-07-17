Трамп заявил о попытках скрыть масштабы иностранного вмешательства в выборы США Трамп: "глубинное государство" скрывало данные о вмешательстве КНР в выборы США

Москва17 июл Вести.Члены "глубинного государства" в США скрывали от американского правительства и народа информацию о масштабах вмешательства Китая в выборы в Соединенных Штатах.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время своего обращения к нации​​​, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Представители "глубинного государства" - очень известная группа людей, во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств - активно работали над тем, чтобы скрывать и преуменьшать информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, скрывая ее как от президента, так и от американского народа заявил Трамп

Он также объявил о рассекречивании разведывательных данных, показывающих "шокирующие уязвимости" в избирательной инфраструктуре США. Причем, по его словам, Китай совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей.