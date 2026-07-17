Трамп заявил о наличии у России возможности влиять на выборы в США Трамп назвал РФ в числе "противников", стремящихся влиять на выборы в США

Москва17 июл Вести.Россия входит в число "противников США", которые могут влиять на американские выборы. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в ходе своего обращения к нации​​​, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп заявил, что США рассекречивают данные разведки, содержащие доказательства того, что системы голосования в стране "в крайней степени подвержены риску атак".

Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру отметил глава Белого дома

В своем обращении Трамп обвинил Пекин в том, что он совершил крупнейшее в истории хищение данных в сфере выборов США, получив несанкционированный доступ к личным данным 220 миллионов американских избирателей. По его словам, американские чиновники были в курсе критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны, но предпочли "нагло лгать", скрывая правду от граждан.