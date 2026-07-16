CBS: Трамп в обращении к нации заявит о вмешательстве Китая в выборы в США

Трамп в обращении к нации может заявить о вмешательстве Китая в выборы США CBS: Трамп в обращении к нации заявит о вмешательстве Китая в выборы в США

Москва16 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп готовится обнародовать новые сведения о якобы имевшем место вмешательстве Китая в выборы в США.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники. При этом не уточняется, какие именно выборы в США имеются в виду.

Часть выступления президента Трампа в четверг вечером (в пятницу по московскому времени – прим. ред.) будет посвящена ранее не разглашавшимся утверждениям о вмешательстве Китая в американские выборы отметил телеканал

Уточняется, что Трамп может заявить о несанкционированном доступе китайской стороны к "информации об избирателях в США".

Кроме того, американский лидер упомянет, что ЦРУ знало об этом, но скрыло эти факты от Трампа во время его первого президентского срока.

По данным телеканала MS Now, речь будет идти о иностранном влиянии на выборы главы государства 2020 года.

Ранее глава Белого дома анонсировал обращение к нации, которое выйдет в эфир 17 июля в 04.00 по московскому времени. На мероприятии ожидается присутствие членов кабинета министров, включая руководителей ЦРУ, ФБР, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что слухи о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года появились с целью подорвать позиции Трампа и отношения Москвы и Вашингтона.