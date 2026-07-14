Дмитриев: выступление Трампа может стать плохой новостью для Обамы и Байдена

Дмитриев назвал плохой новостью для Обамы и Байдена анонс речи Трампа 16 июля Дмитриев: выступление Трампа может стать плохой новостью для Обамы и Байдена

Москва14 июл Вести.Предстоящее выступление президента США Дональда Трампа, возможно, станет плохой новостью для экс-лидеров Белого дома Барака Обамы и Джо Байдена. Таким предположением в соцсети X поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Трамп может представить рассекреченные доклады разведки об иностранном вмешательстве в американские выборы в 2020 году.

Возможно, плохие новости для Обамы и Байдена написал Дмитриев

Дональд Трамп ранее анонсировал в Truth Social выступление 16 июля с телеобращением к гражданам, но тему своей речи не обозначил.