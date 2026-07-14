MS Now: обращение Трампа будет посвящено иностранному вмешательству в выборы

Обращение Трампа будет посвящено иностранному вмешательству в выборы в США MS Now: обращение Трампа будет посвящено иностранному вмешательству в выборы

Москва14 июл Вести.Президент США Дональд Трамп планирует выступить с обращением, посвященным иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года. Об этом сообщил журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор в соцсети X.

Речь идет об обращении, которое американский лидер анонсировал накануне. Оно будет опубликовано в ночь на 17 июля, в 04.00 по московскому времени.

Речь Трампа в четверг будет посвящена новым рассекреченным разведданным, которые, по убеждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств по вмешательству в выборы в 2020 году написал Трейлор

Накануне газета The New York Times (NYT) написала, что американский лидер официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана.